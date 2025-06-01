Kayseri’de Sağanak Yağış Ulaşımı Felç Etti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğleden sonra şiddetini artıran yağmur, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış sonucu yollarda biriken su ve taş parçaları, özellikle Kapuzbaşı Şelaleleri güzergahında ulaşımda aksamalara yol açtı. Su birikintisine saplanan bazı araçlar yolda mahsur kalırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, yağışların bir süre daha devam edeceği uyarısında bulundu.

Kaynak: İHA