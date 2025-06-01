Elazığ’da İki Aracın Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerindeki Kekliktepe Kavşağı alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Elazığ’da İki Aracın Çarpıştığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, 23 FN 718 ve 23 ACJ 309 plakalı iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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