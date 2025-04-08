Kayseri’de Bin 450 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kayseri’de Bin 450 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın başka illerden temin ettiği kaçak tütünleri kentte piyasaya süreceği ihbarını aldı.

Bilgi üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonda Z.O. (42) yakalanırken, şahsın aracında yapılan aramalarda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün bulundu.

Z.O. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılırken, ekipler tarafından bulunan materyallere de el konuldu.

Kaynak: İHA

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