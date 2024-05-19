Kastamonu’da kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda kamyonet devrildi. Kamyonetin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde eşya yüklü kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.
Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA