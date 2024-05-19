Antalya'da özel kreşte çocuğa şiddet: Müdür tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesindeki özel bir kreşin müdürü iki çocuğu darp etti. Darp anları güvenlik kamerasınca kaydedilen kreş müdürü tutuklandı.

Antalya'da özel kreşte çocuğa şiddet: Müdür tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesindeki Kum Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta jandarmaya başvuran baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene neticesinde İ.A'ya basit tıbbi müdahale ile giderilebilir darp raporu verildi.

Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Bu arada, kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

Kaynak: AA

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