Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi

Amasya'da oynanan amatör lig futbol maçında sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine saldırdı.

Amatör maçta ortalık savaş alanına döndü! Sahaya çöp kovası atıldı, futbolcular birbirine girdi

Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçının son anlarında saha karıştı.

Suluova Sebatspor maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 gol bularak galip geldi. İlk gol sonrası sevinen futbolcuların üstüne tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın tribünden sahaya çöp kovası da fırlattığı görüldü.

İkinci golün ardından maçın bitiminde de iki takımın futbolcuları arasında tekmeli, yumruklu kavga yaşandı.

Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

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