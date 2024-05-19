Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü dereye uçtu. Yolcu otobüsünün dereye düşmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 kişi yaralandı

Bitlis-Van kara yolunda yaklaşık 20 yolcunun bulunduğu otobüs, Yoncabaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dereye düştü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 YOLCU YARALANDI

Ekipler ve yolcular tarafından otobüsten çıkarılan yaralı sürücü ile 7 yolcu, sağlık ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile Belediye Başkanı Mümin Erol da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Bitlis'te yolcu otobüsü dereye uçtu: 7 kişi yaralandı - Resim : 1

Otobüsteki diğer yolcular da kaza yerine gelen başka bir otobüsle Van'a götürüldü.

"CAMI KIRARAK DIŞARI ÇIKTIK"

Yolculardan Emrah Can, Tatvan'dan Van'a doğru gittiklerini belirterek, "Kavşaktan dönerken yağmur vardı. Sürücü de biraz süratliydi, karşıdan gelen araçla hakimiyeti kaybetti. Dereye düştük. Ön cam suya batmıştı. Camı kırarak dışarı çıktık." dedi.

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Kaynak: AA

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