Kartepe Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısında 6 Gündem Maddesi Görüşüldü

Kartepe Belediyesi’nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıda gündemde yer alan altı madde ele alınarak karara bağlandı.

Toplantıda, Köseköy Mahallesi ile Uzuntarla Mahallesi’ne ilişkin uygulama imar planı değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Kartepe Belediyesi’ne ait bir binanın Ataşehir Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi konusu ise değerlendirilmek üzere çeşitli işler komisyonuna gönderildi.

Ataevler Mahallesi’ne yönelik imar planı değişikliği teklifi imar komisyonuna, 2024 mali yılına ait kesin hesap ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Öte yandan, imar uygulamaları kapsamında yapılacak ortak projeler için iş birliği protokolü hazırlanması teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA