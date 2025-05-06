Şırnak'ta 27 Kişi Yakalandı

Şırnak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 27 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta 27 Kişi Yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 1,63 sentetik uyuşturucu, 11,79 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 480 paket sigara, bin 80 elektronik sigara tütünü, 65 cep telefonu, 131 bin 850 muhtelif ilaç, 2 tabanca, 3 fişek, 2 şarjör, 329 elektronik sigara ve 228 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

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