Afyonkarahisar'da Tefeci Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından tefeci olduğu iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alınırken, operasyonda baskın yapılan adreslerde çok sayıda senette ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde 2 kişinin faizle para satarak tefecilik yaptıkları yönünde ihbar aldı. Ardından harekete geçen ekipler H.Y. ve R.S., isimli şahısların adreslerine baskın gerçekleştirdi.
Baskında yapılan aramalarda 30 adet senet, tabanca, yivsiz av tüfeği ve ses fişeği atabilen tabanca ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA