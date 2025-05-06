Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alındı.

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Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, tespiti yapılan H.A. isimli şahsın Cide ilçesindeki evinde arama yapıldı.

Aramada bir miktar kenevir bitkisi ve 75 adet sahte ABD doları ve 2 adet silah ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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