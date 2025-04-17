Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, İran uyruklu bir yolcunun vücudunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.

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Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama

Jandarma ekipleri, "Tabla" isimli dedektör köpeğin yardımıyla şüpheliyi belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde, makatında 6 parça halinde toplam 41 gram metamfetamin bulundu.

Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama - Resim : 1

Uyuşturucu maddeler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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