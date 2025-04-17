Kars’ta Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu! 1 Tutuklama
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, İran uyruklu bir yolcunun vücudunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri, "Tabla" isimli dedektör köpeğin yardımıyla şüpheliyi belirledi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin yapılan iç beden muayenesinde, makatında 6 parça halinde toplam 41 gram metamfetamin bulundu.
Uyuşturucu maddeler cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: