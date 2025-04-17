Aydın İncirliova'da Okul Servislerine Sıkı Denetim

Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Aydın İncirliova'da Okul Servislerine Sıkı Denetim

Aydın İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca İncirliova İlçesi Osmanbükü Ekrem Çiftçi İlkokulu, Dereağzı İlkokulu, Hacıaliobası İlkokulu ve Yazıdere İlkokulunda öğrencilerin okul servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla, öğrenci taşımacılığı yapan 4 okul servis aracı, yönetmelik kapsamında denetlendi.

Öğrencilerin okul servis araçlarında uyması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ile ilgili 4 servis sürücüsüne ve 84 ilkokul öğrencisine bilgilendirme yapıldı.

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Kaynak: İHA

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