Karaman’da Trajik Olay: Göksu Nehri’nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Karaman’da 23 yaşındaki Ramazan Gökmen, serinlemek için girdiği Göksu Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti.

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Karaman’da Trajik Olay: Göksu Nehri’nde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti
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Karaman’ın merkeze bağlı Bucakışla köyünde, 26 Temmuz 2025 günü öğle saatlerinde yürek sızlatan bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Ramazan Gökmen, serinlemek amacıyla Bıçakçı Köprüsü mevkiinde Göksu Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Gökmen’i fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ramazan Gökmen’in cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

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