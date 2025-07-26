İnegöl’de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 1’i Çocuk 2 Yaralı

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Bursa’nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde, 26 Temmuz 2025 günü saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortaköy’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Ejder S. (60) yönetimindeki 06 DR 6423 plakalı otomobil, sokaktan çıkan Adnan A. (44) idaresindeki 16 BIJ 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif A. (38) ve 4 yaşındaki kızı Eylül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA