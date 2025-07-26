İnegöl’de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 1’i Çocuk 2 Yaralı

Bursa İnegöl’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı! Kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İnegöl’de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı, 1’i Çocuk 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde, 26 Temmuz 2025 günü saat 11.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ortaköy’den İnegöl istikametine seyir halinde olan Ejder S. (60) yönetimindeki 06 DR 6423 plakalı otomobil, sokaktan çıkan Adnan A. (44) idaresindeki 16 BIJ 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Elif A. (38) ve 4 yaşındaki kızı Eylül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Yoldan Çıkan Araç Tarlaya Uçtu: Yaralılar VarYoldan Çıkan Araç Tarlaya Uçtu: Yaralılar VarYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bursa
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
İzmit’te Çatı Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı İzmit’te Çatı Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı
Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Aşağılık Kompleksine Sahip Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor