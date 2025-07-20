Yoldan Çıkan Araç Tarlaya Uçtu: Yaralılar Var
Balıkesir-Bursa kara yolu Susurluk mevkiinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yoldan çıkarak tarlaya savrulan otomobilde 3 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edinilen bilgiye göre, 10 DEJ 42 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.B. ile yolcular İ.A. ve H.A.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: