İzmit’te Çatı Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı

Kocaeli İzmit’te çatı katında yangın! 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı, alevler söndürüldü. Yangın alt kattaki lahmacun dükkanını da etkiledi.

İzmit’te Çatı Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi’nde, 26 Temmuz 2025 günü saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sararken, yoğun duman binayı kapladı. Binadakiler tahliye edilirken, çatı katında mahsur kalan 2 kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi hızla kurtardı. Kurtarılanlardan biri ayakta tedavi edilirken, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uzun süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle binanın altında bulunan lahmacun dükkanı, bacadan inen katranlaşmış kurum nedeniyle zarar gördü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları çatı ve baca temizliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın SöndürüldüElazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın SöndürüldüYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Yangın
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü Elazığ’da Müstakil Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
ÇOK OKUNANLAR
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor