İzmit’te Çatı Yangını: 2 Kişi Kurtarıldı

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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi’nde, 26 Temmuz 2025 günü saat 10.00 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatı katını tamamen sararken, yoğun duman binayı kapladı. Binadakiler tahliye edilirken, çatı katında mahsur kalan 2 kişinin olduğu bilgisi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 kişiyi hızla kurtardı. Kurtarılanlardan biri ayakta tedavi edilirken, diğerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Uzun süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının etkisiyle binanın altında bulunan lahmacun dükkanı, bacadan inen katranlaşmış kurum nedeniyle zarar gördü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Yetkililer, vatandaşları çatı ve baca temizliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: İHA