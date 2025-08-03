Karaman’da Otomobille Çarpışan Kurye Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Mara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T. idaresindeki 70 ABD 538 plakalı otomobil ile S.Ö.’nün kullandığı 70 ACR 105 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kurye, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Ekiplerin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA