Doğanşar’da Pehlivanlar Er Meydanına Çıktı

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde geleneksel hale gelen 56. Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri coşkulu bir şekilde başladı.

Doğanşar’da Pehlivanlar Er Meydanına Çıktı
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Türk güreşinin efsane isimlerinden “Asrın Güreşçisi” unvanıyla anılan Ahmet Ayık adına düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karakucak güreşlerine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in yanı sıra Ahmet Ayık, protokol üyeleri ve çok sayıda güreşsever katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Şimşek, Sivas’ın kültürel dokusunda güreşin önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak sporun gelişimi için önemli bir projeyi duyurdu.

Vali Şimşek açıklamasında, “Sivas’ta güreş üzerine bir Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezi kurmak için çalışmalara başladık. Yakında ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu merkezin Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya ve Taha Akgül gibi şampiyonların izinden gidecek yeni sporcular yetiştirmesine vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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