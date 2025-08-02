Samsun’da Zehir Tacirlerine Darbe: 4 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Yapılan operasyonlarda 5 bin 698 adet sentetik ecza, 21,87 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA