Çanakkale Lapseki’de Alacak-Verecek Kavgası Kanlı Bitti

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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Gayrimenkul danışmanlığı yapan Recep Uyanık (50), iş yerinde Ali Kemal Emecen (58) ile karşı karşıya geldi. İddiaya göre, Emecen, Uyanık’ın ofisine gelerek alacak-verecek konusu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle kavgaya dönüşen olayda, Emecen yanında bulunan tabancayla Uyanık’a ateş ederek ağır yaraladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Recep Uyanık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uyanık’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Ali Kemal Emecen, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan Emecen, polise verdiği ilk ifadede, Recep Uyanık ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu belirtti. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, olayın detaylarının ortaya çıkarılması için soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA