Sakarya Kocaali’de Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi

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Sakarya’nın Kocaali ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası korkuya neden oldu. 54 KB 460 plakalı beton mikseri, henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir fındık tarlasına devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sürücüye ayakta müdahale etti. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye gitmeyi reddettiği belirtildi.

Kaynak: İHA