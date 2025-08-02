Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonu
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Balıkesir’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirildi.

Operasyon, ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirildi. Yakalanan 3 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, ele geçirilen maddelerin ise laboratuvar incelemesine gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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