Sakarya’da Kamyonetle Cip Çarpıştı: 4’ü Çocuk 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 KF 036 plakalı kamyonet ile yabancı plakalı Audi marka cipin çarpıştığı bildirildi. Cipin Irak uyruklu A.U.A.O. tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, 4’ü çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA