Kampüs Yakınındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın, kampüs yakınlarına kadar ilerleyerek çevrede paniğe yol açtı.

Kampüs Yakınındaki Yangın Paniğe Neden Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yangın, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun 2. kilometresindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Tarlada bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ağaçlık alana ve Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğru yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kampüse yaklaşmasıyla birlikte ekipler seferber olurken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun çaba sonucu alevler kontrol altına alındı ve ardından soğutma işlemleri başlatıldı.

Olası sıçramalara karşı önlem alan çiftçiler, traktörleriyle bölgeye gelerek tarlalarında pullukla set çekti. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, bazı vatandaşlar yüksek gerilim hatlarından gelen bir patlama sesinin ardından yangının başladığını ifade etti.

Yangında buğday tarlasında bulunan çok sayıda saman balyası ve çevredeki ağaçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sakarya’da Kamyonetle Cip Çarpıştı: 4’ü Çocuk 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Sakarya’da Kamyonetle Cip Çarpıştı: 4’ü Çocuk 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler İşte Bahçe ve Balkonunuzdan Sivrisinek Uçurtmayacak Bitkiler
Balıkesir Savaştepe’de Silahlı Yağma Suçlusu Ormanlık Alanda Yakalandı Balıkesir Savaştepe’de Silahlı Yağma Suçlusu Ormanlık Alanda Yakalandı
İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını İşte Erkeklerin Hayalini Kurduğu Ancak Evlilikten Kaçındığı 3 Burç Kadını
ÇOK OKUNANLAR
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun 'En İyi İhtimal' Diyerek Rakam Verdi
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı Sahte Diploma Skandalındaki İsimler Ortaya Çıktı
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi