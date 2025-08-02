Kampüs Yakınındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

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Yangın, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun 2. kilometresindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı. Tarlada bulunan saman balyalarının tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki ağaçlık alana ve Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğru yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının kampüse yaklaşmasıyla birlikte ekipler seferber olurken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yoğun çaba sonucu alevler kontrol altına alındı ve ardından soğutma işlemleri başlatıldı.

Olası sıçramalara karşı önlem alan çiftçiler, traktörleriyle bölgeye gelerek tarlalarında pullukla set çekti. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, bazı vatandaşlar yüksek gerilim hatlarından gelen bir patlama sesinin ardından yangının başladığını ifade etti.

Yangında buğday tarlasında bulunan çok sayıda saman balyası ve çevredeki ağaçlar zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA