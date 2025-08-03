Samsun'da 16 Binden Fazla Sentetik Hap Ele Geçirildi! 1 Kişi Gözaltında

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Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizevleri Mahallesi'nde şüpheli görülen bir aracı kontrol etti. Gerçekleştirilen aramada, araç içinde yüklü miktarda sentetik ecza tespit edildi.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA