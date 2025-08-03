Samsun'da 16 Binden Fazla Sentetik Hap Ele Geçirildi! 1 Kişi Gözaltında
Samsun'un Atakum ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yapılan aramada 16 bin 555 adet sentetik hap bulundu. Olayla ilgili 23 yaşındaki araç sürücüsü E.Ö. gözaltına alındı.
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Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Denizevleri Mahallesi'nde şüpheli görülen bir aracı kontrol etti. Gerçekleştirilen aramada, araç içinde yüklü miktarda sentetik ecza tespit edildi.
Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA