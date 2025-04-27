Karadeniz'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı
Artvin ve Trabzon’da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik 3 ay süren planlı istihbarat çalışması ve takipli operasyonlar çerçevesinde Artvin’in Şavşat ilçesi ile Trabzon’da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Haklarında çeşitli suç kayıtları bulunduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti
Kaynak: İHA