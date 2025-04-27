Karadeniz'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Artvin ve Trabzon’da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 şahıs gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Karadeniz'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Kişi Yakalandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığına yönelik 3 ay süren planlı istihbarat çalışması ve takipli operasyonlar çerçevesinde Artvin’in Şavşat ilçesi ile Trabzon’da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 şarjör, 212 adet 9 milimetre çapında fişek ve çok sayıda av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Haklarında çeşitli suç kayıtları bulunduğu tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla silah kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti

Kaynak: İHA

İstanbul’da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama İstanbul’da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
AKP'yi Yıkan Ölüm, Gençlik Kolları Yöneticisi Hayatını Kaybetti AKP'yi Yıkan Ölüm, Gençlik Kolları Yöneticisi Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti