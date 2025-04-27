İstanbul’da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama
İstanbul’da fuhuş yaptıran şebekeye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 5 ilçede yapılan operasyonda, fuhuşa sürüklenen 1’i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 kişi ise gözaltına alındı. Şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 2 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çerçevesinde escort sitelerinden Türk ve yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırılmasına yönelik 3 ay süren takip sonucu İstanbul genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlen gerçekleştirildi.
Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy’de 13 adrese düzenlenen operasyonda, 1’i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 bin Türk Lirası, 10 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 10 adet sim kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: İHA