İstanbul’da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çerçevesinde escort sitelerinden Türk ve yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırılmasına yönelik 3 ay süren takip sonucu İstanbul genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlen gerçekleştirildi.

Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy’de 13 adrese düzenlenen operasyonda, 1’i yabancı uyruklu 4 kadın kurtarıldı, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 11 bin Türk Lirası, 10 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 10 adet sim kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin ardından, Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Operasyon sırasında kurtarılan 2 yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA