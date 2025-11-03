Karabük'te Balonlar Lösemi Hastaları İçin Uçtu: 'Lösemi Değil İyilik Bulaşıcıdır'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ve Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencileri tarafından Şehit Barış Efe Parkı'nda etkinlik yapıldı.

Etkinliğe, Eflani Kaymakamı Ömer Bulut, Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu, Karabük Otistik Çocuklar Derneği Başkanı Bekir Karaman ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MEKTUPLARLA BALONLARI UÇURDULAR

Lösemiye dikkati çeken yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaymakam Bulut, ana sınıfına giden öğrencilerle lösemili çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendiğini belirterek, "Etkinliğe iki sınıfımız katıldı. 35 çocuğumuz mektuplarıyla, iyi dilekleriyle göklere balonlarını uçurdular. Bizler de çocuklarımıza destek olmak ve bu farkındalık eğitimine ses getirmek için burada bulundu" dedi.

'UMARIM HERKESE UMUT OLURUZ'

Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulu ana sınıfı öğretmeni Nadide Düşünmez de 2-8 Kasım'ın "Lösemili Çocuklar Haftası" olduğunu hatırlattı.

Amaçlarının farkındalığa destek vermek olduğunu belirten Düşünmez, "Kanseri yenmiş çocuğun annesi olarak bugün bu etkinlikte olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Amacımız farkındalığı yüksek, merhameti ve vicdanı yüksek çocuklar yetiştirmek. Onlara destek olabilmek için buradayız. Biz kanseri yendik çok şükür. Umarım herkese umut oluruz. Bugün de bir farkındalık oluşturmak istedik. Lenf kanserini yendi. Çok şükür şimdi her şey yolunda" diye konuştu.

'LÖSEMİ DEĞİL İYİLİK BULAŞICIDIR'

Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi ana sınıfı öğretmeni Ebru Çiçekçi de lösemili çocuklara umut ışığı olabilmek için etkinliği düzenlediklerini anlatarak, "Sonuçta lösemi değil iyilik bulaşıcıdır. Herkes için farkındalık olması için yaptık. Herkesin desteğini aldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA