Karabatak Kuşunun Gagasına Olta Takıldı: Dalgıçlar Kurtardı

Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nde bir karabatak kuşunun ağzına olta takıldığını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Nehirde çırpınan kuşa itfaiye dalgıç ekipleri müdahale ederek gagasındaki oltadan kurtardı.

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Karabatak Kuşunun Gagasına Olta Takıldı: Dalgıçlar Kurtardı

Amasya’da Yeşilırmak Nehri’nde çırpınan karabatak kuşunun yardımına itfaiye dalgıç ekibi yetişti.
Hacılar Meydanı Mahallesi civarında suyun içinde bir kuşun çırpındığının bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi dalgıç ekibi harekete geçti. Suya giren ekipler karabatak kuşunu tutarak gagasına takılan oltadan kurtardı.
Karabatak saha sonra doğal ortamına salındı.

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Kaynak: İHA

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