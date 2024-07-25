4 Çocuk Serinlemek İçin Gölete Girdi: Biri Gözden Kayboldu
Erzurum’da sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen 4 çocuk gölete girdi. Boğulma tehlikesi yaşayan çocuklardan 3’ü kurtarılırken biri suda gözden kayboldu. Dalgıçlar kayıp çocuğu aramak için çalışma başlattı.
Erzurum’un Horasan ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren 4 çocuk boğulma tehlikesi geçirince çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çocuklardan üçü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda gözden kayboldu. Hemen AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, güvenlik ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Başta dalgıçlar olmak üzere ekipler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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