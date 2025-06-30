Kağızman’da Dolu ve Sağanak Hayatı Felç Etti
Kars’ın Kağızman ilçesi, öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağışın etkisiyle adeta sular altında kaldı. Kısa sürede bastıran dolu, ilçe merkezini beyaza bürürken, ardından gelen sağanak yağmur sokakları göle çevirdi.
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Kağızman ilçe merkezinde saat 15.30 civarında başlayan yağışlar, özellikle meyve bahçelerinde ciddi zararlara yol açtı. Tarım alanlarında oluşan hasarın yanı sıra şehir içinde de olumsuzluklar yaşandı.
Şahindere Mahallesi’nde şiddetli rüzgarla birlikte bir kayısı ağacı devrilerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
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