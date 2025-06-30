Düzce'de Aranan 79 Şahıs Yakalandı, 25’i Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce genelinde polis ve jandarma ekiplerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimler aralıksız devam ediyor. 23-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde yaklaşık 20 bin kişi kimlik sorgusundan geçirildi. Bu kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 79 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı.

Denetimlerde yalnızca aranan şahıslar değil, yasa dışı silah ve mühimmat da ele geçirildi. Şok uygulamalarda toplamda 8 tabanca, 337 mermi, 4 av tüfeği, 9 şarjör, 24 kartuş ve 1 kesici-delici alet bulundu. Güvenlik güçlerinin kent genelindeki huzur ve güvenliği sağlama amacıyla yürüttüğü bu operasyonların süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA