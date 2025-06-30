Düzce'de Aranan 79 Şahıs Yakalandı, 25’i Tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aranan 79 şahıs yakalandı, 25’i tutuklandı.

Düzce'de Aranan 79 Şahıs Yakalandı, 25’i Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce genelinde polis ve jandarma ekiplerinin suçla mücadele kapsamında yürüttüğü denetimler aralıksız devam ediyor. 23-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kontrollerde yaklaşık 20 bin kişi kimlik sorgusundan geçirildi. Bu kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 79 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklandı.

Denetimlerde yalnızca aranan şahıslar değil, yasa dışı silah ve mühimmat da ele geçirildi. Şok uygulamalarda toplamda 8 tabanca, 337 mermi, 4 av tüfeği, 9 şarjör, 24 kartuş ve 1 kesici-delici alet bulundu. Güvenlik güçlerinin kent genelindeki huzur ve güvenliği sağlama amacıyla yürüttüğü bu operasyonların süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce
Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş Tekerlekli Sandalye İçin Neden Özellikle Mavi Kapaklar Toplatılıyordu? Sebebi Bakın Neymiş
Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı Keneler En Çok Hangi Bölgelere Tutunuyor? Uzmanlar Uyardı
Çatalca’da Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada Çatalca’da Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada
Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü İkinci El Araba Pazarında Rüzgar Tersine Döndü
Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler Osimhen Transferini Canlı Yayında Açıkladı, Osimhen'e Olay Sözler
Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var? Zam Oranları Netleşiyor: Memur ve Emekliye Bir Kez Daha Hüsran Mı Var?
Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak Aylık 12 Bin Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı! TOKİ Resmen Açıkladı, Elini Çabuk Tutan Tapuyu Alacak
Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı Türkiye'nin En İyi ve En Başarılı Hukuk Fakültesi Belli Oldu: Zirvedeki Üniversite Şaşırttı