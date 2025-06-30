Kütahya’da Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda önemli bir başarı elde etti. Yapılan takip sonucu durdurulan bir araçta bulunan şüphelinin üst aramasında, 3 parça halinde toplam 6 bin 143 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Zehir tacirlerinin Kütahya’mızı zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz” açıklamasında bulundu. Kütahya’da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA