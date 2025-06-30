Çatalca’da Tehlikeli Paten Yolculuğu Kamerada

İstanbul Çatalca’da patenli bir genç, seyir halindeki motosiklete tutunarak trafikte ilerlerken görüntülendi. Koruyucu ekipman kullanmayan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İstanbul’un Çatalca ilçesinde, Çatalcayolu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde tehlikeli bir olay yaşandı. Patenli bir genç, seyir halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak trafikte ilerledi. Hiçbir koruyucu ekipman kullanmayan genç, hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske attı.

Bu tehlikeli yolculuk, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüler, gencin yürekleri ağza getiren hareketlerini net bir şekilde ortaya koydu. Yetkililer, trafikte bu tür tehlikeli davranışların ciddi kazalara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

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Kaynak: İHA

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