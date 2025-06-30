İznik’te Zehir Tacirlerine Operasyon

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 526 gram sentetik kannabinoid, 11 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 43 bin TL ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklandı.

İznik’te Zehir Tacirlerine Operasyon
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Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda önemli bulgular elde edildi. Yeşil Cami Mahallesi Küme Evleri civarında gerçekleştirilen baskınlarda, M.T. ve S.İ.’nin evlerinde yapılan aramalarda 526 gram sentetik kannabinoid ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin TL nakit para ele geçirildi. Şahıslar, “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Aynı bölgede yapılan bir başka operasyonda ise M.U. adlı şahsın üst aramasında 11 gram metamfetamin, hassas terazi, 5 mermi ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Şahsın evinde yapılan aramada ise 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, zehir tacirlerine geçit verilmeyeceğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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