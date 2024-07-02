İstanbul'da silahlı çatışma! Tesadüfen yoldan geçerken vuruldu

İstanbul'da iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında tesadüfen caddeden geçen bir genç silahla vurularak yaralandı.

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İstanbul'da silahlı çatışma! Tesadüfen yoldan geçerken vuruldu

İstanbul Arnavutköy’de İslambey Mahallesi’nde, dün gece saat 23.15 sıralarında daha önceden aralarında husumet olan Y.K. ve F.K. isimli şahıslar telefonla konuşurken tartışmaya başladı. Tartışmaya başka kişiler de dahil oldu.

Bir süre sonra E.B.K. ve F.K. çalıntı bir motosiklet ile tartıştıkları Y.K.’yi vurmak için husumetlilerinin olduğu yere gitti. Cadde üzerinde husumetlileri olan Y.K.’yi gören şahıslar ateş açtı. Kendisine ateş açıldığını fark eden Y.K. de belindeki silahı çıkararak karşılık verdi. Y.K. hiç yara almazken saldırı maksatlı motosikletle olay yerine gelen E.B.K. ve F.K. yaralandı.

TESADÜFEN GEÇTİ, YARALANDI

Ayrıca o esnada orada olan ve olayla alakası olmayan 21 yaşındaki Mesut Khazni isimli şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik alarak olayla ilgili çalışma başlattı. Y.K. olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Y.K.'nin ifadesinde olayın kız meselesi yüzünden yaşandığını söylediği öğrenildi. Polis ekipleri hazırladıkları raporda olayın uyuşturucu ticareti kaynaklı olduğunu ön gördüklerini belirtti. Konuyla alakalı geniş kapsamlı soruşturma devam ederken, yanlışlıkla vurulan Mesut Khazni'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Arnavutköy çatışma Kavga
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