Motosikletliye çarparak ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı! "Köpeğe çarptığımı sandım"

Antalya'da bir motosikletliye çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücünün, ifadesinde "Köpeğe çarptığımı sandım" dediği öğrenildi.

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Motosikletliye çarparak ölümüne sebep olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı! "Köpeğe çarptığımı sandım"

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sebahattin Saygın'ın ölümüne neden olan ve plakası belirlenemeyen araç olay yerinden kaçmıştı. Kaza anına ait ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletliye çarpan aracın bir süre sonra geri dönerek olay yerine baktığı ortaya çıktı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek Saygın'ın ölümüne neden olan sürücünün Mehmet K. olduğunu belirledi.

KÖPEĞE ÇARPTIĞINI ZANNETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Kazaya karışan otomobil Manavgat Sanayi Sitesi'nde bir tamirhanede, aracı kullanan Mehmet K. ise Çolaklı Mahallesinde bir ikamette Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Mehmet K.'nın 0.98 promil alkollü olduğu, jandarmadaki ilk ifadesinde aracıyla köpeğe çarptığını zannettiğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından Mehmet K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Antalya Manavgat Trafik kazası
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