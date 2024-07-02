Köylüler bu ‘doktor’un peşinde! Her derde deva, hasat başladı

Adana’da köy sakinlerinin "doktor" olarak nitelendirdikleri kantaron otunun hasadı gerçekleştirildi.

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Köylüler bu ‘doktor’un peşinde! Her derde deva, hasat başladı

Adana'nın Feke ilçesinde köylüler Toros Dağı eteklerinde yetişen doğadan gelen şifalı ot olarak bilinen kantaronu toplayıp şifa için günlerce güneşte bekletiyor. Tapan bölgesinde köyde her yerde kantaron toplayan kadınlar hem şifa dağıtıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Köylüler bu ‘doktor’un peşinde! Her derde deva, hasat başladı - Resim : 1

MİDE SORUNLARINA İYİ GELİYOR

Ankara'dan yazları memleketi Feke'ye gelen ve kantaron yağının doğadaki şifa olduğunu aktaran Ayşe Bilgiç, “Kantaron yağı ve çayını kullanıyoruz. Kantaronun çiçek kısımlarını zeytin yağı ile 41 gün güneşte bekletiyoruz. Bunu süzüp açık yarada kullanıyorum. Çayını mide sorunları için kullanıyoruz. İlaçların hepsinin yan etkisi var ama bu yağın yok ve doğadan gelen şifa diyoruz” dedi.

Köylüler bu ‘doktor’un peşinde! Her derde deva, hasat başladı - Resim : 2

"ŞİFA DOKTORU"

Bölgede bu yıl kantaron yağını kadınlar için ekonomiye kazandırdıklarını ve kooperatif bünyesinde satıldığını aktaran Hilal Köz ise, “Kantaron otunu kooperatif bünyesinde hasat yaptık. Şifa doktoru olarak bilinir. Elimizden düşmeyen bitki ilaç olarak kullanırız” dedi.

Köy sakinlerinden Belkız Özsoy ise 'Bizim köyümüzün doktoru kantaron. Her ağrımızda yanıklarda biz bu otun yağını kullanırız” diye konutu.

Kaynak: İHA

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