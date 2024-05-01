İşçi Bayramı'nda çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gübre fabrikası inşaatında betonarme demir kalıbının devrilmesi neticesinde 3 işçi yaralandı. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda demirlerin altında kalan işçiler, ekipler tarafından kurtarılarak çevre hastaneye kaldırıldı.

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İşçi Bayramı'nda çalışırken demirlerin altında kaldılar: 3 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde Gübretaş fabrikasının depolama alanı inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçiler çalıştığı esnada betonarme demir kalıbı devrildi. 3 işçi demirlerin altında kalırken, mesai arkadaşları yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçilerin de yardımıyla demirlerin altında kalan 3 kişi çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler, hastaneye kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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