Taksim yasağı İstanbul’da hayatı felç etti: Turistler havaalanına ulaşmakta zorlandı

İstanbul'da, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. Farklı ülkelerden İstanbul’a gelen ve Taksim çevresinde otellerde kalan turistler, havalimanına gidecek araç bulamayınca valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldı.

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklardaki araçlar Valilik talimatıyla kaldırıldı.

Kaynak: ANKA