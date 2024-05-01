Yüksek İstişare Kurulu Erdoğan'ın başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Erdoğan'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, toplantıdan tek kare fotoğrafa yer verilerek, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplandı" denildi.
Kaynak: ANKA
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