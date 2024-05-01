Bakan Yerlikaya'dan polislere 1 Mayıs teşekkürü: İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 1 Mayıs ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yerlikaya mesajında şunları kaydetti: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağduyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle."