Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile İstanbul Saraçhane Meydanı'nda erken saatlerde sert güvenlik önlemleri alındı. Kutlamaların Taksim’de yasaklanmasının ardından Taksim’e çıkan tüm yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Mustafa Sandal dikkat çeken bir not düştü. Sandal, "Darısı sınırlarımızın başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti.

Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun - Resim : 1

Şarkıcı Mustafa Sandal, Bozdoğan Kemeri'ndeki polis yığınağını hakkında sosyal medya platformu X’ten yorumladı: "Darısı sınırlarımızın başına! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun..."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mustafa Sandal 1 Mayıs Taksim
Son Güncelleme:
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var" "İşçilerin yeni bir anayasaya ihtiyacı var"
Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu
Ankara'da ekmeğe zam geldi! Ekmek ne kadar oldu? İşte yüzde 25 zam sonrası güncel fiyatlar... Ankara'da ekmeğe zam geldi! Ekmek ne kadar oldu? İşte yeni fiyat
Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan? CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?
Karabulut ailesi istemişti: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Bu bölge er geç depremle sınanacak! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu! Yıllık enflasyonda durum ne? İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu!