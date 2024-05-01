Mustafa Sandal'dan 1 Mayıs polis yığınağı hakkında yorum: Darısı sınırlarımız başına! Tüm emekçilerimizin bayramı kutlu olsun

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplandı. Bozdoğan Kemeri'nde polis adeta yığınak yaptı. TOMA ve bariyerlerle yol kesilirken çevredeki keskin nişancılar dikkat çekti.

Şarkıcı Mustafa Sandal, Bozdoğan Kemeri'ndeki polis yığınağını hakkında sosyal medya platformu X’ten yorumladı: "Darısı sınırlarımızın başına! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun..."

Kaynak: Gerçek Gündem