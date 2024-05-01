Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti: Evi başına yıkıldı

Çorum'da, 74 yaşındaki Osman Öncül, yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yapmak istedi. Çakmakla kaçak kontrolü yapılan tüpün patlaması sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

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Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti: Evi başına yıkıldı

Çorum'un Ortaköy ilçesi Aşdağul beldesinde Osman Öncül'e (74) ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine eve jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ortaköy ve Aşdağul belediyeleri itfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü. Bir duvarı yıkılan ve eşyaları yanan ev kullanılamaz hale geldi.

Yeni aldığı tüpü çakmakla kontrol etti: Evi başına yıkıldı - Resim : 1

Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal ve Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül de yangın yerine gelerek bilgi aldı.

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Ev sahibi Öncül'ün yeni aldığı tüpü mutfak ocağına bağladıktan sonra çakmakla kaçak kontrolü yaptığı sırada patlama meydana geldiği, Öncül'ün saçlarının yandığı, yüzünde de yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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