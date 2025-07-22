Hatay'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı! Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Nusret Tanın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Tanın'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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