Gürcü vatandaşlar alışverişe gelmiyor! Kemalpaşalı esnaf: Geçen seneye oranla bu sene işler bayağı düşük

Türkiye'nin Gürcistan sınır kapısında bulan Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf, işlerin düşük olmasından şikayetçi. Gürcü vatandaşların alışverişe gelmemesi nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyleyen esnaf Fatih Ayaydın, “İşlerimiz bayağı durgun ve sakin. Bize gelen müşteri buradaki fiyatla Gürcistan’daki fiyatların aynı olduğundan bahsediyor” dedi.

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Gürcistan sınırında bulunan Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki bir esnaf, yaşadıkları sıkıntıyı ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Esnaf Fatih Ayaydın, şunları söyledi:

"İşlerimiz bayağı durgun ve sakin. Gürcistan'da Türk mağazaları bayağı açıldı, açılıyor artı Çin'den içeriye konteynerlerle çok ucuz mallar gidiyor. Bize gelen müşteri buradaki fiyatla Gürcistan’daki fiyatların aynı olduğundan bahsediyor. İçeriye çok ucuz ürünler içeri gittiği için özellikle Çin’den mesela biz valizde satıyoruz ve konteynerlerle Çin'den Gürcistan'a valiz gittiğini ve çokta ucuz fiyatla gitmesi bizleri bayağı etkiliyor. Geçen seneyle oranla bu sene işler bayağı düşük. İşte okulların kapanmasından sonra bakalım belki turistler ve gelen gidenlerle bir hareketlilik olur yani."

"İŞLERİN DÜŞÜKLÜĞÜNÜ BİR SENEDİR ARAŞTIRIYORUZ HERKES FARKLI BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Kemalpaşalı esnaf Yaşar Altunkaya da yaklaşık 6 aydır işlerinin durduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bakın bu caddede hep yerliler gözüküyor ve daha önceden bu caddede yerliler gözükmezdi. Gürcüler kesildi ve biz bunun nedenini bilemiyoruz ve birinci aydan itibaren buraya Gürcüler çok az geliyor ve biz bunun nedenini araştırıyoruz. İçeride diyorlar ki boykot var ve Rus kanunu geçirecekler ve onun için gelmiyorlar. Kimileri de diyor ki orada büyük firmalar mağazalar açtı ve bu yüzden gelmiyorlar diyor. Bazıları da ekonomiye bağlıyorlar. Ben 36 senedir esnafım ve bu sene gibi bir kriz görmedim, gerçekten zor durumdayız. Kiralarda arttı ve aylık kiralar bin lira iken 30-40 bin lira oldu ve biz şimdi oturup eleman parasıyla akşam ediyoruz. 6. aydayız, okul tatil oluyor işler ileri giderse gittik, eğer gidemez ise de bizim için iki tane imam lazım ki bir şeyler okutalım."

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Kaynak: ANKA

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