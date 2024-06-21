Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan dolu sonucu 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar gördü.
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Kırklareli'nin Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde 14 Haziran Cuma günü dolu etkili olmuştu.
Dolunun ardından başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı.
Yapılan hasar tespit çalışmasında 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 aracın zarar gördüğü belirlendi.
Kaynak: İHA
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