Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü

Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta yaşanan dolu sonucu 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar gördü.

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Kırklareli'nin Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde 14 Haziran Cuma günü dolu etkili olmuştu.

Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü - Resim : 1

Dolunun ardından başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı.

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Yapılan hasar tespit çalışmasında 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 aracın zarar gördüğü belirlendi.

Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü - Resim : 3

Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü - Resim : 4

Kaynak: İHA

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