10 yaşındaki çocuk ekonomiye isyan etti: Sakız iki lira olur mu, bizi de düşünsünler!

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla vatandaşların alışveriş telaşı da başladı. İstanbul’da da alışverişin en merkezi yerlerinden biri olan Kadıköy Salı Pazarı'na gelenler, fiyatların yüksekliğinden dert yandı. Vatandaşlar, ekonomi kurmaylarının ekonomiye dair "iye gidiyoruz" mesajlarını da anımsatarak sorulan sorulara yanıt verdi, yaşadıkları ekonomik sorunları ve bayram alışverişini ANKA Haber Ajansı’na şöyle anlattı:

"SAKIZ İKİ LİRA OLUR MU? BİZİ DE DÜŞÜNSÜNLER"

10 yaşındaki kız çocuğu: Sakız iki lira olur mu? Bizi de bir düşünsünler.

Esnaf: Ekonomi güzel güzel. Et 700 lira. Kızım biz kasabın önünden geçemiyoruz. Esnaf olduğum halde geçinemiyorum. Emekliyim güya. 10 (bin) Tl ile geçinebilir misiniz? Senin baban var mı? Mesela geçinir mi 10 (bin) TL ile. Memleket gitti mahvoldu. Bitti. Perişanız. Padişahlık dönemi devam ediyor. Bizim bu memleketimizin hali ne olacak bilmiyorum. Rezalet. Alışveriş yok, kiralar pahalı, kepazelik. Güya bayram haftası satış yapmadık. Normal haftadan kötü. Alamıyor vatandaş. Ne bayramı? Normal iş yok. Kirayı çıkaramıyoruz.

"CUMHURBAŞKANINDA PARA ÇOK BİZDE YOK”

Vatandaş: Valla ona göre çok iyi. Onda para çok bizde yok. 10 bin lira veriyor emekliye. Ne alırsın 10 bin lira ile. Pazardan çarşıdan. Aldıklarım bunlar. (torbalarını gösteriyor) Ot, yaprak aldım.

Başka bir kadın vatandaş: Ot, yaprak daha sağlıklı...

Vatandaş: Doğru daha sağlıklı. Çocuklar öyle beslenmiyor. Et istiyor, süt istiyor, çocuklar yumurta istiyor.

Pazarcı: Manda sütü istiyor...

Vatandaş: Yok onlara gelmedik hiç bir zaman ama en azından karnımız doysun istiyoruz. Çok kötü bu böyle gitmez. Nereye kadar ve düşünmüyor. Hiç kimse düşünmüyor bizi. Emeklileri hiç kimse düşünmüyor. Yarım kilo bezelye aldım. Allahtan tekim evde. Bir de dört kişi olduğumuzu düşün. Ama torunlar geliyor hafta sonları. Torunlara hiç bir şey alamadım. Bayramlıklar ortada. Üç tane torunum var. Hiç bir şey alamadım.

"YAPTIĞIMIZ SATIŞIN YÜZDE 90'INI KREDİ KARTI, KİMSE DE PARA YOK"

Pazarcı Muhammed Demir: Yaptığımız satışın yüzde 90'ını kredi kartı. Gerçekten bu insanların elinden bu gece bu kredi kartını alın gündüz sokağa çıkamazlar. Pazarda iban, kredi kartı. Kimsede para yok. İban dediğim hep destek hesaptan atıyorlar. İban da kendi ana parası değil. Destek hesap, kredi kartı. Nakit para getiren yok yani. Akşama kadar 15 bin lira satış yapıyorsak. 3 bin lirası nakit. Geri kalan kredi kartı.

"İNSANLAR 250 TL'YE KOT ALAMIYOR"

Pazarcı: Söyleyecek bir şey yok buyur arife haftası. Tezgahta müşteri yok. Ne diyebiliriz ekonomi hiç iyi değil çok kötü gidiyoruz. Düzelmemiz lazım. Şu anda insanlar hiç bir şey alamıyor ya. 250 TL'ye kot alamıyor. Buyurun bakın arife haftası bomboş tezgahlar 250 TL. Zor yani Allah yardımcımız olsun. Pazara 300 lira ile 500 lira ile geliyorlar hiç bir şey almadan gidiyorlar. Gerçekten biz de üzülüyoruz. Düşürmek istiyoruz fiyatları ama bizi kurtarmıyor. Kiramız var, şartlar ağır. Arkadaşın dediği gibi kredi kartla geliyor insanlar. İnsanlarda nakit parada yok. Nakit parayı alanlarda artık borç mu alıp getiriyor. Zor durumdayız yani gerçekten. Biz de üzülüyoruz inşallah en kısa zaman da bu ekonomi düzelir. Herkes normal hayatına döner yani.

"CUMHURBAŞKANI EMEKLİ MAAŞI İLE GEÇİNSİN BİZ DE ONU GÖRELİM İYİ Mİ KÖTÜ MÜ?"

Vatandaş: Cumhurbaşkanı normal bir emekli maaşıyla geçinsin biz de görelim iyi mi kötü mü? Kendi karar versin. Ama mutlaka bir asgari ücretlinin maaşını alıp da bu alışverişe çıksın bakalım neler alıverecek biz de onu görelim. Ona göre konuşsun.

Vatandaş: Hiç bir şey alamıyoruz. Sadece bakıyoruz. Bayram. Bayram üzeri olduğu içinde pahalı her şey. Cumhurbaşkanı ekonomi iyiye gidiyor diyorsa onun için iyiye gidiyor ama bizim için iyiye gitmiyor. Her geçen gün daha zor. Çok bir şey alamadık. Dolaşıyoruz hiç bir şey alamadık. Esnafta haklı. Onlar içinde zor bizim içinde zor.

"İNSANLAR ALDIKLARINI GERİ BIRAKIYOR”

Vatandaş: Daha önce salı pazarına geldiğimizde daha kaliteli ürünleri daha uygun fiyata bulabiliyorduk. Ben çok uzun yıllar sonra ilk kez annemle Salı Pazarı’na geliyorum. Örneğin bir eşofman takımı almak istediğimizde 3 bin TL'den aşağıya alamıyoruz. Burada daha uygunu bulabiliriz iye düşündüm ama fark ettim ki burada da rakamlar çok yüksek. Bir çok insanın bakıp geri döndüğünü gördüm burada. Üzüldüm açıkçası bir çok insan aldıklarını tekrar geri bırakıyor duyduğu 150, 250 TL olsa bile. İnsanlar eskiden hiç düşünmeden hemen alırdı. Şimdi düşünüyoruz tabii. Ekonomi gerçekten Salı pazarını da etkilemiş. Annem babam emekli bizler çocukları olarak onlara destek olmak zorundayız yoksa emekli maaşıyla asla geçinemiyorlar.

"CUMHURBAŞKANI GELSİN BİZİM YERİMİZE; BİR AY O İDARE ETSİN O PARA İLE GÖRELİM"

Dilek Uslu: Aldığımız para elimizde ayın ortasına sürmüyor.Kirası, elektiriği. Üç tane çocuk okutuyorsun. Mümkün değil. Bir şey alırken diğerine bakıyoruz. Kilo ile almak zaten mucize mümkün değil. Valla cumhurbaşkanı gelsin bizim gibi yaşasın da görelim bakalım. Biz mi yanlış görüyoruz o mu yanlış görüyor. Bu kadar kişi hem fikir olurken Cumhurbaşkanın böyle söylemesi mümkün değil. Gelsin bizim yerimize o bir ay idare etsin o para ile görelim. Kiralar almış başını gidiyor. Markete giriyorsunuz girdiğiniz günün ertesi günü fiyatlar farklı. Pazara giriyorsunuz aynı. Çocukların her biri iki senedir full hasta. Neden? Birini iyiyorsa diğerini yiyemiyor. Nasıl bunlar sağlık gelişecekler. Bir kutu yumurta almış başını gidiyor. Bunlara hergün bir tane haşlasan 30 tanesi 10 günde bitiyor. Diğer 20 gün ne olacak? Allah sonumuzu hayır etsin.

"BORÇLAR GIRTLAĞA KADAR”

Pazarcı: Borçlar gırtlağa kadar. Şu anda zor durumdayız. Zamlar devam ediyor. İşler durgun bak bu hafta bayram haftası ama görüyorsunuz hiç bir şey yok. Cumhurbaşkanın söylemesine bakmayın biz yaşadığımızı biliyoruz. Yaşadığına mı inanırsın, söylediğine mi? İşler yok borçlarımızı ödeyemiyoruz. Memleketimize bile gidemiyoruz.

“CUMHURBAŞKANI EKONOMİ İYİ DİYOR, ÇIKSIN PAZARLARA BAKSIN"

Vatandaş: 65 yaş üstü emekliyim bir şey alamıyorum. Çok zor. Kiradayım zorlanıyorum. Cumhurbaşkanı ekonomi iyi diyor ama çıksın pazarlara baksın. Pazarlar nasıl.

Kaynak: ANKA