'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu! Hobi bahçesindeki yılan için ateş yaktı: 60 dönümlük ekili arazi kül oldu
Ankara'nın Polatlı ilçesinde pire için yorgan yakmak atasözünü aratmayacak bir olay yaşandı. Hobi bahçesinde yılan gördüğü için korkan şahısın bahçesindeki otları yakmasından dolayı meydana gelen yangın, buğday ve arpa ekili tarlaya sıçrayarak yaklaşık 60 dönümlük arazinin kül olmasına neden oldu.
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Ankara'nın Polatlı ilçesi Beyceğiz Mahallesi'nde hobi bahçesinde yılan gördüğü için kuru otları ateşe veren Turgut Ç.'nin sebep olduğu yangın buğday ve arpa ekili tarlaya sıçradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.
Arpa ekili tarlası yanan sahibi Harun Reşit Polat, “Tarlam yanarken ben orada yoktum. Hobi bahçesinde biri yılan gördüğü için kuru otları yakmış. Haber geldi. Tarlamın yandığını söylediler. Benim tarla yandı sonra buğday tarlasına sıçradı. Yaklaşık 55 dönümlük arazi kül oldu. Hobi bahçeleri ve tarlalara zarar veriyor” dedi.
Kaynak: İHA
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