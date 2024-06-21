'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu! Hobi bahçesindeki yılan için ateş yaktı: 60 dönümlük ekili arazi kül oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pire için yorgan yakmak atasözünü aratmayacak bir olay yaşandı. Hobi bahçesinde yılan gördüğü için korkan şahısın bahçesindeki otları yakmasından dolayı meydana gelen yangın, buğday ve arpa ekili tarlaya sıçrayarak yaklaşık 60 dönümlük arazinin kül olmasına neden oldu.

Son Güncelleme:
> <

Ankara'nın Polatlı ilçesi Beyceğiz Mahallesi'nde hobi bahçesinde yılan gördüğü için kuru otları ateşe veren Turgut Ç.'nin sebep olduğu yangın buğday ve arpa ekili tarlaya sıçradı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında 60 dönümlük ekili arazi kül oldu.

'Pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu! Hobi bahçesindeki yılan için ateş yaktı: 60 dönümlük ekili arazi kül oldu - Resim : 1
Arpa ekili tarlası yanan sahibi Harun Reşit Polat, “Tarlam yanarken ben orada yoktum. Hobi bahçesinde biri yılan gördüğü için kuru otları yakmış. Haber geldi. Tarlamın yandığını söylediler. Benim tarla yandı sonra buğday tarlasına sıçradı. Yaklaşık 55 dönümlük arazi kül oldu. Hobi bahçeleri ve tarlalara zarar veriyor” dedi.

Manisa'da orman yangınıManisa'da orman yangınıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Polatlı Ankara Yangın
Son Güncelleme:
Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü Kırklareli'ndeki dolu felaketinin hasar tespiti tamamlandı
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu Limon kabuklarını çöpe atmayın! Limon kabuklarını değerlendirmenin 5 yolu
Diyarbakır'da anız yangını: Yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır'da anız yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü finans yazarı tarih verdi: Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak "Tarihin en büyük ekonomik çöküşü yaşanacak"
Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı Kulis: Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olmak için çalışmalara başladı
Dün ertelenmişti: Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu Benzin ve motorin zammının tarihi belli oldu
16 yıl önce kaldırılmıştı: Borsa kazancına yeniden vergi geliyor 16 yıl önce kaldırılan vergi geri geliyor
İslam Memiş 'kuyumcularda kuyruk oluşacak' dedi, tarih verdi İslam Memiş: Kuyumcularda kuyruk oluşacak